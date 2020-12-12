СМИ: в США не верят в реализацию «Северного потока – 2»

Американское правительство не верит, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом агентству заявил DPA неназванный высокопоставленный представитель администрации США.

Собеседник издания отметил, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ». По его мнению, если бы компания-оператор могла завершить проект, «это бы давно произошло».

Отметим, что накануне возобновилось строительство «Северный поток — 2». В пресс-службе компании-оператора Nord Stream 2 AG рассказали, что трубоукладчик «Фортуна» уложит участок газопровода длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м.

В пятницу также стало известно, что Сенат США принял военный бюджет с санкциями по «СП-2».

Добавим, что в РФ неоднократно заявляли о том, что газопровод обязательно достроят. Так, недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что это произойдет, несмотря на американские санкции (aif.ru)