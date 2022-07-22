Представители Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

По данным издания, документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как уточняет издание, такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Утверждается, что в соответствии с договоренностями контроль над портами Одессы, Черноморска и Южного, через которые будет осуществляться вывоз зерна, остается за украинской стороной.

Помимо этого, нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.

Ранее сообщалось, что церемония подписания соглашения по зерну пройдет в пятницу в Стамбуле.

Как заявили в Минобороны РФ, от России документ подпишет глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Отметим, на прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений. Позднее сообщалось, что на встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ