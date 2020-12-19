СМИ: США начали вывод войск из Сомали

Пентагон начал вывод большей части воинского контингента США из Сомали, передает СNN.

Военных, по данным канала, перебрасывают на другие базы в Восточной Африке. В Африканском командовании ВС США подчеркнули, что Вашингтон «не уходит» из региона. Американские солдаты продолжат участвовать в борьбе с экстремистами.

Американские военные находятся в Сомали с 2017 года. Они были направлены властями США для помощи правительству Сомали в борьбе с терроризмом.

Добавим, в сентябре американский глава подтвердил планы Вашингтона по выводу значительного числа американских войск из Афганистана и Ирака (rg.ru)

| 2020-12-20T00:20:12+04:00 20 декабря 2020, 01:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss