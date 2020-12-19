СМИ: США начали вывод войск из Сомали

Пентагон начал вывод большей части воинского контингента США из Сомали, передает СNN.
Военных, по данным канала, перебрасывают на другие базы в Восточной Африке. В Африканском командовании ВС США подчеркнули, что Вашингтон «не уходит» из региона. Американские солдаты продолжат участвовать в борьбе с экстремистами.
Американские военные находятся в Сомали с 2017 года. Они были направлены властями США для помощи правительству Сомали в борьбе с терроризмом.
Добавим, в сентябре американский глава подтвердил планы Вашингтона по выводу значительного числа американских войск из Афганистана и Ирака (rg.ru)