Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал согласие на переход в итальянский «Наполи». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport, утверждая, что сделка состоится в скором времени.

По информации источника, португалец будет арендован клубом из Неаполя, при этом зарплату ему в полном объеме будет выплачивать «МЮ». Кроме того, планируется переход в обратном направлении: за 100 млн евро «манкунианцы» приобретут у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти уклончиво прокомментировал слухи о возможном приходе Роналду, отметив, что любой наставник был бы счастлив тренировать такого игрока, но обсуждать неподтвержденную информацию он не готов. Вместе с тем, многие специалисты в Италии считают, что Криштиану станет проблемой для неаполитанцев.

«Криштиану Роналду является заложником двух вещей: своей работы и своих доходов. Он очень хорошо понимает, что в настоящее время невозможно заработать больше, чем раньше. Мир изменился после пандемии коронавируса. Кроме того, «МЮ» не играет в Лиге чемпионов, что мешает Роналду улучшать свою статистику. И здесь Роналду является проблемой для команды, у которой так много неработающих механизмов. Да, в прошлом сезоне он забил 25 мячей, но он уже не лидер, который все решает, как это было в «Реале», а магнит для мячей, которые попадают к нему и уходят в никуда. Конечно, его мастерство никуда не делось. Но видится скука и безразличие из-за невозможности играть в Лиге чемпионов», — убежден колумнист Tuttomercato Андреа Лосапио.