СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте планирует совершить турне по странам Азии, передает агентство Kyodo. Ожидается, что глава американской дипломатии в ходе поездки сделает остановку и в Японии. По некоторым данным, примерно в эти же сроки Токио посетит руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Представители Вашингтона обсудят с японскими партнерами актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем, как подчеркивает местная пресса, на график зарубежных визитов Блинкена и Остина может повлиять эпидемиологическая обстановка в мире (rg.ru).