СМИ: Госсекретарь США в марте посетит Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте планирует совершить турне по странам Азии, передает агентство Kyodo. Ожидается, что глава американской дипломатии в ходе поездки сделает остановку и в Японии. По некоторым данным, примерно в эти же сроки Токио посетит руководитель Пентагона Ллойд Остин.

Представители Вашингтона обсудят с японскими партнерами актуальные вопросы двусторонних отношений, а также обменяются мнениями о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем, как подчеркивает местная пресса, на график зарубежных визитов Блинкена и Остина может повлиять эпидемиологическая обстановка в мире (rg.ru).

| 2021-02-13T22:34:29+04:00 13 февраля 2021, 23:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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