Еврокомиссия готовится заблокировать крупнейшую в игровой индустрии сделку на 69 млрд долларов по слиянию корпорации Microsoft и издателя Activision, которому, в частности, принадлежит франшиза Call of Duty.

Как передает #, об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в ЕК.

«Еврокомиссия готовит список возражений, который будет направлен Microsoft в ближайшие недели», — отмечает агентство.

Публикация «списка возражений»- первая стадия блокирования сделки на основании антимонопольных норм Евросоюза. Далее инициатор сделки должен предоставить ответ регулятору, указав конкретные меры, которые обычно включают изменение параметров сделки, чтобы привести ее в соответствие с нормами ЕС по конкуренции. До завершения этого разбирательства, которое может занять годы, сделка остается заблокирована.

Чтобы завершить поглощение Activision, Microsoft должен получить аналогичные разрешения от регуляторов в Великобритании и США. К блокированию этой сделки активно призывает конкурент Activision — Sony Entertainment.