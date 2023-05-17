В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает #, об этом пишет в среду газета Hürriyet.

«Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президенты Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры», — пишет издание.

Газета уточняет, что грузовые суда совершили 1 085 рейсов через Босфорский пролив и 30 млн тонн зерна, половина из которого кукуруза, было перевезено в рамках зерновой сделки.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. 18 марта 2023 года истекает срок действия сделки.