ByteDance не продаст американский сегмент TikTok компаниям Microsoft или Oracle

Китайская компания ByteDance не станет продавать американский сегмент социальной сети TikTok компаниям Microsoft и Oracle. Об этом в понедельник со ссылкой на собственные источники сообщило Центральное телевидение Китая.

Собеседники телеканала подтвердили информацию о том, что Microsoft уже получила официальный отказ на предложение о сделке. «Источники также сообщили, что ByteDance не станет продавать американский сегмент TikTok компании Oracle», — указывает телеканал.

При этом ByteDance также не намерена передавать программный код приложения какой-либо американской компании.

В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что ByteDance выбрала Oracle в качестве покупателя американского сегмента TikTok. Как отметило агентство, этой сделке потребовалось бы разрешение со стороны правительств США и КНР.

В тот же день газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила о том, что ByteDance уведомила власти США и потенциальных покупателей о решении не продавать какой-либо из американских компаний алгоритм приложения TikTok.(ТАСС)