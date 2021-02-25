Службы ФРС на несколько часов вышли из строя

Служба электронных банковских переводов Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, в среду на несколько часов вышла из строя. Об этом, как передает ТАСС, говорится на соответствующем сайте американского финрегулятора.

В течение порядка трех часов не работали практически все электронные службы Центробанка «из-за операционной ошибки», отметили в ФРС. Финрегулятор сообщил, что ошибка «повлияет на сроки проведения оплаты».

Среди них, в частности, система электронных банковских переводов, а также центр обмена информации, который соединяет депозитарные и связанные с ними учреждения для выплаты задолженностей и кредитов. Сбои произошли в системе перевода денежных средств и финансовых активов между банками, предприятиями и государственными учреждениями. Кроме того, затронуты были системы, которые обрабатывают платежные ведомости, пособия по соцобеспечению, возврат налогов, корпоративные платежи.

«Сотрудники Федерального резервного банка в настоящее время проводят расследование в связи с нарушением работы множества служб», — отметили в ФРС.