Слушания по импичменту Трампу могут перенести из-за шабата

Юрист экс-президента США Дональда Трампа Давид Шоен попросил Сенат отложить до воскресенья слушания по импичменту из-за шабата. Об этом пишет New York Times.

По его словам, как ортодоксальный еврей Шоен не может участвовать в процессе в шабат.

«Я приношу извинения за неудобства, которые принесет моя просьба не проводить слушания в еврейский шабат для других участников процесса. Однако практики и запреты обязательны для меня, поэтому у меня нет иного выбора, кроме как обратиться с этой просьбой», — говорится в сообщении.

До этого сообщилось, что демократы в палате представителей конгресса США потребовали от Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте.(Газета.Ru)