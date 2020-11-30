Словарь Уэбстера назвал слово года

Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово 2020 года, передает РИА «Новости».

Им стало слово «pandemic» (пандемия, пандемический).

«Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный… год одно слово сразу вышло на первый план», — сообщили в пресс-службе словаря.

Там рассказали, что первый резкий рост поисковых запросов данного слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать 20 января, когда в США зафиксировали первый случай заражения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирус пандемией. По последним данным, в мире выявлены более 62 млн случаев заражения.