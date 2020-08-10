Словакия высылает российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Подробности пока не приводятся, официального подтверждения этой информации нет. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели.

Источники издания Aktuality сообщили, что обладатели дипломатических паспортов на самом деле являлись сотрудниками российских спецслужб. По данным Aktuality, россиян выслали 6 августа.

Российское посольство в Братиславе пока не комментирует информацию о высылке дипломатов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в дипломатическом представительстве.

«Не комментируем данную информацию словацких СМИ», — сообщили в посольстве.

МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов, сообщило агентство Reuters. (kommersant.ru — ТАСС)