В Словакии с четверга, 25 ноября, введен жесткий двухнедельный локдаун для всего населения, включая переболевших COVID-19 и привитых от коронавируса. В стране закрываются все предприятия общественного питания, а также магазины, кроме торгующих продуктами первой необходимости.

Школы пока продолжат работать, но при условии регулярного тестирования педагогов и учащихся на вирус SARS-CoV-2. Часть учеников будет переведена на дистанционное обучение. Людям разрешено покидать свое жилье только для похода в ближайший магазин, школу, на работу или в пункты вакцинации, тестирования, а также для получения медицинской помощи. Выгуливать собак можно на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

Правительство объявило, что спустя 10 дней некоторые меры могут быть смягчены для вакцинированных. (DW)