Новый год – один из самых важных праздников. Особенно его любят дети, которые ждут от него чудес, и, конечно, подарков. Самый популярный подарок для детей в этот день – сладкие наборы в красочных коробках. Яркие домики, кролики и котики как символы грядущего года, снеговики, Санта Клаусы, начиненные конфетами, вафлями и шоколадками начали появляться в магазинах уже в начале декабря, а перед праздником – это один из самых ходовых товаров. Есть как местные, так и завозные варианты. Самый дешевый подарок обойдется в среднем в 2,5 маната. Упаковка у таких наборов преимущественно картонная, но есть и матерчатая – в виде игрушек и рюкзаков. За игрушку с килограммом сладостей внутри придется отдать более 60 манатов.

Граждан, покупающих такие презенты, беспокоит не только стоимость, но и их качество. Не хочется, чтобы подарок стал причиной отравления или разочарования ребенка. Каждый год кому-то не везет нарваться на просрочку и просто некачественный продукт.

«В прошлом году купила племянникам по сладкому подарку, а потом выяснилось, что некоторые конфеты были нормальными, а некоторые явно старыми. В этом году буду собирать наборы сама, так надежнее», – делится жительница столицы Наиля Мирзоева.

Недавно в России Росконтроль проверил качество 22 новогодних сладких подарков. У 5 из них вкладыш с перечнем сладостей и составом размещен внутри упаковки, доступа к информации нет. А значит, потребитель, делая выбор в магазине, не сможет ознакомиться с информацией о составе, не вскрывая упаковку. Если на упаковке написано, что товар предназначен для детского питания, к нему предъявляют более жесткие требования, но такое почти не встречается, и это не нарушение закона. Так что, хотя все понимают, что подарки предназначены для детей, в них можно класть и «недетские» сладости. В 13 из 22 исследованных наборов присутствовали недопустимые для детей номенклатуры кондитерских изделий – кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты), жевательная резинка, карамель, в том числе леденцовая. В продукции оказалось немало не рекомендованных для детей компонентов: растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные); молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии консервов молочных сгущенных с сахаром; заменитель молочного жира; консервант сорбат калия; консервант диоксид серы; масло пальмовое и др.

А что с проверками сладких новогодних подарков в нашей стране? Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов заявил #, что в Азербайджане уже не один год действует Агентство продовольственной безопасности, и без соответствующих документов ни один продукт не может попасть на местный рынок.

«Но по уставу данной структуры она обеспечивает только безопасность продуктов питания. А вот качество никто не проверяет, и я уже неоднократно говорил, что нужно внести изменения в устав, чтобы контролировался и этот вопрос. В Азербайджан поступают безопасные сладости в новогодних наборах, но их качество порой вызывает сомнение. Желание порадовать ребенка понятно, но родителям стоит быть бдительными. Так, если при употреблении сладости у ребенка окрашивается язык, считаю, что такой продукт лучше ему не давать. Что касается цен на такие подарки, то цены на все растут изо дня в день, и сладкие подарки не стали исключением. Они обычно стоят недешево и в ССП в предновогодние дни поступают звонки от недовольных этим потребителей. Однако с этим ничего не поделаешь, мы живем в условиях рыночной экономики, спрос определяет предложение, а государство не вмешивается в вопросы ценообразования», – говорит Гусейнов.

Глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что в среднем семья потратит на новогодний подарок ребенку манатов 20.

«Сладкие наборы чаще служат довеском к основному подарку. Но все больше людей задумываются: «А что же внутри?». Нередко в них кладут старые конфеты, конфеты с составом, который не желателен для детей и т.д. В принципе, дети постарше сейчас предпочитают более весомые презенты, а детям до трех лет сладости нежелательны. Но судя по тому, сколько таких наборов сейчас на прилавках магазинов – спрос на них по-прежнему большой», – подчеркнул он.

Как бы то ни было, для многих сладости – это обязательная составляющая праздника. Но педиатры считают, что, если хочется порадовать ребенка чем-то таким, лучше составить набор самим и отдать предпочтение зефиру, пастиле, мармеладу, желейным конфетам, так как они более полезные. Если же выбор пал на готовый подарок, надо обращать внимание на его содержимое, состав и срок годности. На упаковке должно быть наименование и юридический адрес фасовщика продукции.