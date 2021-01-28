«Сладкой парочке» запретили въезд в Украину

Министерство иностранных дел Украины инициировало процедуру запрета въезда в страну для российского кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна за посещение Донецка. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Олег Николенко.

«В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры по запрету Кеосаяну въезда на Украину», — написал он в Twitter, уточнив, что это связано с посещением Кеосаяном Донецка.

Николенко напомнил, что жене Кеосаяна — главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая также прибыла в Донецк, — Киев запретил въезд ранее. (ТАСС)