Мессенджер Skype официально прекратил свою работу. Корпорация Microsoft отключила его поддержку спустя 21 год существования.

«Начиная с марта 2025 года вы сможете войти в Microsoft Teams Free с вашими учетными данными Skype, и ваши чаты и контакты будут готовы для использования. Пользуйтесь удобными функциями, которые были в Skype, включая бесплатные звонки и сообщения, а также новыми функциями, такими как собрания и сообщества, в приложении Teams»,— говорится в сообщении на главной странице сайта.

Данные необходимо перенести из мессенджера до января 2026 года, иначе они удалятся автоматически. Информацию можно экспортировать, но не переносить на платформу Microsoft Teams.

Skype разработали и запустили в 2003 году программисты из Швеции, Дании и Эстонии. Изначально сервис предоставлял пользователям только услугу голосовых звонков, позже появилась возможность общаться по видеосвязи. Программа быстро стала популярной, в 2005 году ее купила eBay, а в 2011-м — Microsoft. С 2017 года Microsoft стала активно развивать аналог Skype — Microsoft Teams, постепенно ограничивая инструменты приобретенного приложения. В 2023 году Skype пользовались 36 млн человек во всем мире.