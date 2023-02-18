Скоростная автомобильная дорога, проложенная в Шушу, будет платной, сказал журналистам во время медиатура в село Агалы Зангиланского района председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По словам Мамедова, скоростная автодорога Ахмедбейли — Физули — Шуша примерно на 20 км короче проложенной в Шушу Дороги Победы. Дорога протяженностью 81,2 км будет огорожена со всех сторон.

«Эта дорога будет платной. В Шушу ожидается большой поток иностранных туристов в будущем. Поэтому мы сделаем эту дорогу платной, чтобы собранные средства можно было использовать на ее содержание», — сказал Мамедов.