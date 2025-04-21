Скончался Папа Римский Франциск.

Как сообщает AПA со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщила служба печати Святого престола.

Папа Римский умер на 89-м году жизни.

14 февраля Папа Франциск был госпитализирован с диагнозом «бронхит». У него диагностировали двустороннюю пневмонию, и несколько раз подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

23 марта Франциск вернулся в Ватикан после 38 дней пребывания в больнице. На днях он выступил с речью по случаю Пасхи на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск (настоящее имя Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Он сын семьи иммигрантов итальянского происхождения. Он изучал химическую инженерию, но позже обратился к религиозной жизни и в 1958 году вступил в орден иезуитов.

На протяжении многих лет Бергольо занимал различные религиозные должности: он служил епископом, кардиналом и архиепископом Буэнос-Айреса.

Новый глава Римско-католической церкви был избран на конклаве, состоявшемся в марте 2013 года после отставки Папы Бенедикта XVI. Взяв имя «Франциск», он отдал дань уважения Франциску Ассизскому, символу смирения и чуткости к бедности. Это первый Папа в истории церкви, носящего имя «Франциск».