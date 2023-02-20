Умер народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.

Как передает Report, об этом сообщают социальные сети.

Отметим, что Рамиз Новрузов родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района.

За заслуги в театральном искусстве Рамиз Новруз в 1993 году был удостоен почетного звания Заслуженного артиста Азербайджанской Республики, в 1998 году-Народного артиста Азербайджанской Республики.

Народный артист неоднократно был удостоен президентской премии, в 2018 году — персональной стипендии президента Азербайджанской Республики.