Скончался Макс фон Сюдов

Шведский актер Макс фон Сюдов, сын выходцев из померанской Пруссии, скончался во Франции в возрасте 90 лет. Об этом его вдова, Катрин Бреле, сообщила в понедельник, 9 марта.

«С разбитым сердцем и бесконечной грустью мы… сообщаем об уходе Макса фон Сюдова», — говорится в ее заявлении, полученном агентством AFP.

Актер считался настоящей легендой шведской киноиндустрии. Он сыграл в 11 фильмах режиссера Ингмара Бергмана, особенно запомнившись ролью рыцаря Антониуса Блока, ведущего со Смертью партию в шахматы в «Седьмой печати». В 1960-х открыл для себя американский кинематограф, появившись в ленте о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», после чего продолжал карьеру в Голливуде.

Из последних, наиболее ярких его работ, — Трехглазый ворон в сериале «Игра престолов». Он также снялся в картинах «Пелле-завоеватель», «Жутко громко и запредельно близко», за что был дважды удостоен номинаций на премию «Оскар».