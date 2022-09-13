Французско-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни в городе Ролль (франкоязычный кантон Во в Швейцарии) на берегу Женевского озера.

Жан-Люк Годар снял более 60 фильмов, ставших широко известными. В их числе — «Мужское-женское», «Жить своей жизнью», «На последнем дыхании», «Банда аутсайдеров», «Маленький солдат».

Картина «На последнем дыхании», главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо, запомнилась, в частности, оригинальным визуальным стилем, рваным монтажом, динамичными движениями камеры и импровизацией актеров.

В последние годы Жан-Люк Годар создавал работы, по мнению кинокритиков, больше похожие не на кинематографические истории, а скорее — на «коллажные изображения реальности».

Его последнее киноэссе — Bildbuch было удостоено специального приза жюри Каннского кинофестиваля в 2018 году. (DW)