В Стамбуле в возрасте 85 лет скончался известный турецкий актер Джунейт Аркын, сообщает Агентство Анадолу.

Фильмография актера охватывает сотни фильмов, на которых выросло ни одно поколение жителей Турции.

Актер скончался в стамбульской больнице Liv Hospital, куда был доставлен в связи с ухудшением самочувствия.

В больнице сообщили, что актера доставили в больницу после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Аркыну не удалось.

Актер Джунейт Аркын, настоящее имя которого Фахреттин Джуреклибатыр, родился в 1937 году в провинции Эскишехир.

По профессии был врачом. В 1963 году связал свою жизнь с миром кино.

Джунейт Аркын получил множество наград, и по праву считался одним из самых именитых актеров Турции.