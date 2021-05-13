Скончался генерал-полковник Тофик Агагусейнов

Скончался видный военный и государственный деятель, участник Великой Отечественной войны генерал-полковник в отставке Тофик Ягуб оглу Агагусейнов, которому принадлежали особые заслуги в формировании Вооруженных сил Азербайджана и подготовке военных кадров.

Тофик Агагусейнов первый и единственный азербайджанский военачальник, получивший высокое воинское звание генерал-полковника в Советской армии.

Был командующим ПВО Закавказского военного округа. 24 декабря 1981 года приказом министра обороны СССР был назначен представителем Главнокомандующего Объединёнными Вооруженными Силами государств-участниц Варшавского договора при командующем ПВО Чехословацкой народной армии. В этой должности прослужил пять лет. В 1987 году, по выслуге лет, уволен в запас.

В 1992 году был внештатным советником президента Азербайджана по военным вопросам. 21 апреля 1997 года был вновь призван на военную службу в Национальной армии Азербайджанской Республики и назначен на вновь учрежденную должность помощника Президента Азербайджанской Республики по военным вопросам. В этой должности прослужил до 2002 года.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким Т.Агагусейнова.

Allah rəhmət eləsin!