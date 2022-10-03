Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск предложил закончить российско-украинскую войну, отдав часть украинской территории России.

К своим подписчикам в Twitter Маск обратился с опросом, как они видят окончание войны.

Маск считает, что мир может наступить после того, как Украина откажется от Крыма, который, по его словам, якобы был «по ошибке» передан Украине Хрущевым. В этом случае последнее слово должно быть за самим народом.

Еще в вариантах — обеспечение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма и нейтралитет.»Весьма вероятно, что в конце концов так и будет — вопрос лишь в том, сколько людей умрет до этого. Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил отдельным твиттом американец.

Тысячи пользователей не смогли сдержать эмоции. Под постом об опросе они высказали Маску все, что думают о таком предложении мира. Откликнулся даже старший советник при Конгрессе США Пол Массаро: «Украина освобождает всю свою суверенную территорию. Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется». Его ответ набрал даже больше лайков, чем пост Маска.

Киевское англоязычное издание «KyivPost», в свою очередь, отметило: «Илон, ты классный парень, и спасибо за Starlink, но было бы очень здорово, если бы ты проводил голосование по вещам, о которых ты знаешь. Мы не проводим голосования по апартеиду и Нельсону Манделе». (УНИАН)