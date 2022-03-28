Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева случайно «спалила» истинные планы Кремля в отношении Украины.

Об этом свидетельствует фрагмент очередной пропагандистской программы.

По методичке Кремля федеральные каналы только то и делают, что обсуждают «спецоперацию» в Украине. На этот раз Скабеева внезапно заявила, что РФ на самом деле хотела захватить Украину, а не «освобождать» украинцев.

«Огромное европейское государство… Месяц спецоперации. Захватить страну так быстро, очевидно, невозможно. «Демилитаризовать» так быстро невозможно», — заявила Скабеева, перечеркнув ложь режима Путина об «освободительной спецоперации». (unian.net)