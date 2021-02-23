Синоптики обещают в Баку снег

24 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный снегопад, будет дуть порывистый северо-западный ветер. Есть вероятность, что будет метель.

Как сообщает МЭПР, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 0-4 градусов мороза, атмосферное давление 779 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85-95 процентов. Ночью и утром на дорогах будет гололед.

24 февраля в районах Азербайджана ожидается туманная, дождливая погода, выпадет снег, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза. Ожидается, что в горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.

24 февраля на Абшеронском полуострове ожидается резкое понижение температуры на фоне сильного ветра хазри, что может вызвать дискомфорт.