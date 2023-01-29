Регулярные российские силы, вероятно, заменяют истощенных участников ЧВК «Вагнер» для поддержания наступления в Бахмуте после того, как наступление группы Вагнера в Бахмуте с захватом Соледара достигло своей кульминации, полагают в Институте изучения войны (ISW). По мнению военных экспертов, об этом свидетельствует то, что в районе Бахмута действуют российские воздушно-десантные войска.

Российские силы пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, в преддверии запланированного решающего российского наступления на Донбассе, говорится в традиционном аналитическом отчете ISW.

Слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что российские силы сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области, вероятно, предполагают захват российскими силами ключевых позиций в западной части Луганской области и северо-восточной части Донецкой области для достижения административных границ областей, отмечают аналитики Института изучения войны. (DW)