Сильные магнитные бури в августе

В августе в мире ожидаются сильные магнитные бури, передает РЕН ТВ.

Так, 10-го числа прогнозируется буря средней интенсивности. В это время у людей могут наблюдаться перепады давления.

«Магнитная буря 13 и 14 августа ожидается более слабой. В эти числа на головокружения, головные боли, а также мигрени могут жаловаться лишь метеочувствительные люди», — отмечает телеканал.

Усиление геомагнитных возмущений прогнозируется 21-22 и 29 августа. В данный период возможно общее ухудшение самочувствия, боль в суставах, мигрень, проблемы со сном.