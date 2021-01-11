«Сильного роста цен на нефть ожидать не стоит» — экономист

С началом 2021 года наблюдается рост цен на нефть. В отличие от прошлого года, когда цены ушли в минус и производители сами платили покупателям, в этом году цены обнадеживают. Однако, все же, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Причины повышения цен на «черное золото» назвал # экономист Натиг Джафарли.

«Произошли три очень важных события, которые и вызвали рост цен. Во-первых, состоялось очередное заседание ОПЕК+, и к большому удивлению рынков, Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на один миллион баррелей в день в феврале-марте в дополнение к своим прежним обязательствам. Это и привело к росту цен на нефть», — сказал он.

Во-вторых, как считает аналитик, это вакцинация, которая стартовала во всем мире и, самое главное, в развитых странах. «Это дает робкие надежды на то, что в ближайшее время после всеобщей вакцинации пандемию можно будет победить, что позволит открыть границы, людям разрешат свободно передвигаться, соответственно, потребление в мире начнет расти», — полагает эксперт.

Третьей причиной он назвал рост свободных денег в мире.

«Центральные банки разных стран вбрасывают триллионы долларов, евро и других валют на рынок и часть этих денег идет на активы, биржевые фонды, цифровую валюту. Таким образом, все три компонента в совокупности сыграли свою роль в росте цен на нефть», — добавил он.

Однако, как полагает эксперт, радоваться высоким ценам долго не придется, так как есть и другие реальности, которые ожидают мир в текущем году.

«Средняя цена нефти будет находиться в коридоре 45-50 долларов, но есть и большие ожидания в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе следует ожидать, что иранская нефть может вновь вернутся на рынок. Сейчас Иран пока продает на мировых рынках всего 300 тысяч баррелей в день, а может довести эту цифру и до трех миллионов баррелей в день. Многое зависит от переговоров между администрацией Байдена с иранцами по поводу новой «ядерной сделки». С другой стороны, начиная уже с января, ожидается рост добычи и в Ливии – до миллиона баррелей в день. Эти два фактора в среднесрочной перспективе будут оказывать давление на энергетический рынок», — считает эксперт.

В долгосрочной перспективе будут подняты вопросы экологии, чем администрация Байдена займется в первую очередь, и эти проблемы будут в приоритете, сказал Джафарли.

«Из-за чего в долгосрочной перспективе потребление бензина во всем мире будет падать. В ближайшие годы Европа и США будет переходить на электромобили. Это очень важный сегмент, ведь в мировом рынке нефти более 40% потребления составляют бензин, дизельное топливо, моторные масла. Это очень большой объем, а если сюда добавить и горючее для самолетов – получится почти 45%. То есть, по мере роста электромобилей и отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, потребление нефти будет существенно падать, и это в долгосрочной перспективе будет влиять на нефтяные цены. А пока же, т.е. в текущем году цены на нефть будут в коридоре 40-45 долларов, сильного роста ожидать даже не стоит», — резюмировал экономист.