Правящая партия Венгрии «Фидес» организовала мероприятие «Мир и безопасность», на котором была использована карта «Великой Венгрии». На ее фоне выступали различные спикеры, в том числе и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На этой карте изображены территории Венгрии согласно условиям к периоду вступления в силу Трианонского мирного договора. В том числе в состав кроме венгерских земель входят еще и современные украинские, австрийские, словацкие, хорватские, румынские и сербские территории.

Негативно на эту карту отреагировал евродепутат от Румынии Влад Георге. Он выразил свое недовольство действиями Будапешта.

«Венгрия — страна-член ЕС — подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС… это отвратительно и возмутительно», — написал Георге в Twitter.

Отметим, что это не первый раз представители венгерского руководства попадают в такие ситуации. Уже неоднократно популяризация карты «Великой Венгрии» вызывала конфликты с соседями Будапешта. В частности в ноябре прошлого года премьер-министр Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе с изображением этой карты. (УНИАН)