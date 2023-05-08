Китай в ближайшее время посетят главы всех государств центральноазиатского региона. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Про ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президентов Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Кыргызстана — Садыра Жапарова, Узбекистана — Шавката Миризиёева, Таджикистана — Эмомали Рахмона с 16 по 20 мая посетить Китай с государственным визитом.

Как отметила Хуа Чуньин, приглашенные президенты, к которым присоединится глава Туркмеиистана Сердар Бердымухамедов, примут участие в саммите Китай — Центральная Азия. Саммит пройдет в городе Сиань, административном центре провинции Шэньси, под председательством Си Цзиньпина.