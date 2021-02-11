Си Цзиньпин призвал США уважать внутренний суверенитет Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются внутренним делом Китая, и призвал уважать его интересы.

Согласно заявлению Белого дома, Байден в ходе разговора подчеркнул «свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня».(РИА Новости)