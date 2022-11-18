Руководство Китая до сих пор занимало двойственную позицию в вопросе о войне в Украине. Но по одному из аспектов Пекин с помощью публичных и непубличных заявлений в последнее время сформулировал четкую позицию: применение ядерного оружия и даже разговоры об этом недопустимы.

Председатель КНР Си Цзиньпин имел возможность сказать Владимиру Путину: «Мы работаем вместе, уважаем друг друга, но вы не должны преступать черту в вопросе ядерного [оружия] и должны обращать внимание на международные законы», – рассказал в интервью Financial Times и Nikkei президент Франции Эмманюэль Макрон. Он разговаривал с изданиями после саммита в Индонезии, где лидеры «большой двадцатки» осудили боевые действия в Украине в частности, войну в целом и выступили категорическим против применения ядерного оружия.

Макрон добавил: «Такое напоминание [Путину] исключительно полезно. У Китая важная роль в оказании давления на Россию». (moscowtimes.ru)