Лидер Китая Си Цзиньпин не пришел на ужин глав государств в конце рабочего дня на саммите ШОС из-за правил по COVID-19, которые соблюдает его делегация. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Узбекистана.

Отмечается, что китайская делегация назвала причиной отказа Си от ужина в компании 11 глав государств меры по борьбе с коронавирусом.

До этого же 15 сентября глава Китая проводил переговоры с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, России Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко. Примечательно, что последнего китайцы уговорили надеть медицинскую маску, которую тот обычно не носит.