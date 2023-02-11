Швеция собирается проводить углубленную политику в сфере военной интеграции страны в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в эфире телеканала SVT.

«Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере», — сказал руководитель оборонного ведомства Швеции.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна по-прежнему хочет вступить в НАТО вместе с Финляндией. Политик отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Санной Марин.