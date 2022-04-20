Помнится, в первые дни украинской войны мы писали о двух опросах, проведенных в Швеции и Финляндии. В этих опросах респонденты поддерживали стремления своих стран стать членами НАТО. И вот российские источники уже сообщают, что в ближайшие время, возможно, даже через нескольких недель, число членов НАТО увеличится, Финляндия и Швеция также станут членами Североатлантического Блока.

Какой же вывод следует сделать из этих информаций? В первую очередь следует заметить, что все старания России напрасны, страны сами выбирают НАТО.

Это касается и постсоветских стран: как только они начинают думать о своей безопасности, сразу на ум приходит не ОДКБ, а НАТО. В отличие от ОДКБ, НАТО не принуждает своих будущих членов, наоборот, их принимает в свои ряды после тщательного отбора.

Последнее обстоятельство иногда вызывает серьезные споры. Как было замечено выше, в самое ближайшее время Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса. Выходит, что одних принимают сразу, без соответствующего экзамена и проверки, а другим приходится ждать годами.

Как известно, Грузия и Украина давно уж стучатcя в двери НАТО. Но увы! Некоторые аналитики пишут, что настоящая война будет своеобразным экзаменом для Украины. Если Украина выдержит этот экзамен, если России не удастся оккупировать Украину, тогда Киев примут в ряды НАТО. Что касается Швеции и Финляндии, они также имеют давнюю историю конфликтов с Россией. Между Россией и Швецией дело часто доходило до войны. Финляндия же в свое время была колонией российской империи. Но считается, что эти страны менее уязвимы, чем Грузия и Украина.

Конечно, в этом есть определенная логика. Россия в основном претендует на постсоветское пространство, стараясь объявить его своей зоной влияния, как в свое время американцы объявили Америку (доктрина Монро!). Поэтому вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет иметь таких последствий как украинская война. Хотя оба государства, особенно, Финляндия, являются северными соседями России.

Одним словом, то¸ что неизбежно, оно должно произойти. В этом отношении и евроинтеграция является неизбежной. Конечно, никто не говорит, что развитие ограничено только Европой, нет, в экономическом плане некоторые страны Азии уже наступают на пятки Европы и США. Но только в экономическом плане! А так, Европа привлекает людей не только своим богатством, нет, это совсем иной мир. Свобода – вот что толкает людей на путь европейской интеграции. Богатых стран в мире достаточно, но не все они свободны. По мнению некоторых зарубежных политологов, именно из-за этого в мире происходят столкновения, т.е. мы являемся свидетелями столкновения различных цивилизаций. Но думается, что со временем будут меняться и азиатские страны, т.к. не хлебом единым сыт человек, он нуждается в свободе так же, как и в хлебе…