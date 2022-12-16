Швейцария присоединилась к новым санкциям Евросоюза, введенным против России в связи со специальной военной операцией в Украине.
Как передает московский корреспондент АПА, информацию об этом распространило швейцарское правительство – Федеральный совет.
«16 декабря Федеральный совет одобрил определенные санкционные меры в отношении России, последовав, таким образом, последним шагам, предпринятым Европейским союзом. Эти меры вступают в силу 16 декабря 2022 года с 18 часов (20:00 по московскому времени)», — говорится в сообщении.