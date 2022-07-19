Швейцария отказалась лечить раненых украинских солдат в медицинских учреждениях страны, ссылаясь на свой нейтральный статус. Об этом сообщает AFP со ссылкой на издание Tages Anzeiger и МИД Швейцарии.

В мае с соответствующим запросом к правительству обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ. Некоторые кантоны Швейцарии были готовы принять раненых бойцов, но Федеральное ведомство здравоохранения и МИД наложили вето.

В своём решении власти ссылались на Женевскую и Гаагскую конвенции, согласно которым нейтральные страны должны гарантировать, что после выздоровления бойцы больше не будут участвовать в военных действиях. Принимающая страна должна интернировать их – то есть лишить свободы передвижения до окончания войны. Швейцария не может гарантировать соблюдение этих условий.

Правительство страны также отказалось лечить мирных жителей, так как отличить их от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что многие гражданские лица добровольно берут в руки оружие, защищая страну, пишет Tages Anzeiger.

Швейцария будет отправлять Украине гуманитарную помощь, в том числе в медицинские учреждения. (svoboda.org)