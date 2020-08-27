Шуткой на шутку

В одном южном городе очень ценили хорошую шутку, интеллектуальный юмор. Ведь, все это вызывало смех и помогало бороться с жизненными трудностями, которые сильно увеличились по причине распространения коварного вируса. Другое дело — пошлый, солдафонский юмор. Нет, он никогда не был в почете в южном городе. Тем не менее, слушать его приходилось. Причем, в исполнении гостей из огромной северной страны, На сей раз оттуда был прислан человек, ранее в качестве юмориста себя никак не проявлявший.

Собственно, должность его к этому не располагала. Северный гость был главным полководцем огромной территории, которая стремилась еще более увеличиться, хотя с обеспечением нормальным уровнем жизни на уже существующих территориях имелись громадные проблемы. Кроме того, затягивали северяне всех и вся в свои разнообразные союзы. По сути, это была попытка лишить другие государства многих элементов суверенитета и независимости, но только северяне же этого не признавали. Они шутили про интеграцию, якобы взаимовыгодную.

А еще северяне очень любили, шутки ради, разжигать все новые и новые конфликты между странами и поддерживать огонь в тех конфликтах, что когда-то уже созданы, не без участия северян. Вот и недавно, в июле, по приказу северян из их форпоста в регионе начали стрелять по позициям армии южного города. С чего бы это? Да переживают северяне, что южногородцы успешно свои газовые проекты реализуют, оттесняя их на второй или даже третий план. Как тут не пошутить, хохмы ради приказав руководителям своего форпоста устроить военную провокацию близ места прохождения газопроводов?!

Более того, дабы озвученная шутка вызвала не легкий смешок, а вполне себе громкий хохот, решили северяне гнать сотни тон оружия в форпост, в самый разгар ими же устроенного нового военного противостояния. Южногородцы все это увидели и сообщили северянам, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. После чего, также принялись шутить. Позвали они к себе в гости армию братского государства, которое в иных точках мира слишком больно, прямо убийственно шутит над военнослужащими северного государства. Весь мир высоко оценил этот классный юмор.

А вот в самой северной стране задумались, как теперь вылезти из ямы, которую копали для других, но сами в нее угодили? И не додумались не до чего более смешного, чем делегировать в южный город засланца с большими полномочиями, который бы произнес шутку. Этот бравый вояка не подкачал и поведал южногородцам, что вовсе не оружие они в форпост поставляли, а стройматериалы. Ну а чтобы дважды не вставать, они забирали оттуда тех, кто отслужил. Ну а что? Смешно же! Только вот не рассмеялись в южном городе. Наоборот, они рассказали северянам, что такие анекдоты им только в форпосте рассказывать. Там иная аудитория, сильно зависимая и готовая заливаться хохотом даже, когда кто-то из северян испортит присутствующим обоняние.

А какая шутка в ходу в самом южном городе? Та, которую они в ответ рассказали бравому военачальнику из северной страны. Она была про строительство детского пионерлагеря в автономной области южного города. Совместного с братской страной, которая уже имела опыт обустройства таких объектов. И специалисты оттуда, пионервожатые, прибыть обещали. Со своим, так сказать, инвентарем. Да, тем самым, от одного вида которого куда-то испарялось чувство юмора, как в северной стране, так и в ее форпосте. Но это уже были их проблемы. В южном городе ценили действительно качественный юмор.