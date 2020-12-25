Штрафы за незаконную вырубку деревьев будут увеличены

«Мы, как Министерство экологии и природных ресурсов, уже несколько лет занимаемся вопросом незаконной вырубки деревьев. Речь идет об увеличении таксы за незаконную вырубку деревьев».

Как сообщает АПА, об этом в прямом эфире «Экспертный час» на официальной странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

По его словам, эти вопросы утверждаются решением правительства: «Мы подготовили новое решение, оно уже согласовано с соответствующими органами. Очень скоро оно будет представлено правительству. Ожидается, что новые таксы будут утверждены в первом квартале следующего года. Хотя это и не совсем положит конец случаям незаконного использования лесных материалов, вырубки деревьев, на лиц, занимающихся этим, будут наложены многократные санкции».