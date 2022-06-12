Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал бывшего канцлера страны Герхарда Шрёдера за его сотрудничество с «Роснефтью» и «Газпромом». Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 июня.

«Работа Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего», — сказал Штайнмайер. По его словам, многое, сделанное Шрёдером на посту федерального канцлера, отошло в результате на второй план.

Штайнмайер на заре своей политической карьеры возглавлял офис Шрёдера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. Когда Шрёдер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер руководил ведомством федерального канцлера в Берлине. «На протяжении 15 лет мы шли одним путем, последние 17 лет я иду своим политическим путем без него. За это время Герхард Шрёдер принял персональные решения, которые нас развели», — подчеркнул в этой связи президент ФРГ. (DW)