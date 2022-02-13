Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный президентом ФРГ на второй срок, призвал главу российского государства Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление германский политик сделал в воскресенье, 13 февраля, после своего переизбрания Федеральным собранием.

«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», — подчеркнул Штайнмайер.

Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: «Мы находимся в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе». «Ответственность за это несет Россия», — подчеркнул он.

«Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии», указал Франк-Вальтер Штайнмайер далее.

По словам экс-главы МИД ФРГ, «увеличение численности российских войск» у границ Украины невозможно неправильно истолковать. «Это — угроза для Украины», и так оно и задумывалось, уверен он. (DW)