Штаб Трампа сообщил об атаке на сайт предвыборной кампании

На сайт предвыборной кампании Дональда Трампа была совершена атака, правоохранительные органы выясняют ее источник, заявил представитель штаба предвыборной кампании Тим Мертоу.

«Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, потому что они не хранятся на сайте», — написал он в своем Twitter.

Работа сайта в настоящее время восстановлена, отметил Мертоу. (РИА Новости)
| 2020-10-28T08:33:34+04:00 28 октября 2020, 10:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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