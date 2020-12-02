Штаб Трампа подаст иск о махинациях на выборах в Неваде

Представители предвыборного штаба президента США Дональда Трампа намерены подать в среду иск по поводу итогов выборов в штате Невада, заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл.
«Мы собираемся представить свидетельства настоящих махинаций с голосованием, тысяч и тысяч случаев подлога в одной только Неваде. Сегодня он (иск) будет подан в суд. Например, у нас есть факты, когда более 40 тысяч человек проголосовали дважды. Это настоящий подлог», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.
Кроме того, по его словам, есть люди, которые отмечены как проголосовавшие по почте, даже не получили бюллетень и заявили, что не голосовали вообще.(РИА Новости)