Штаб Трампа подаст иск о махинациях на выборах в Неваде

Представители предвыборного штаба президента США Дональда Трампа намерены подать в среду иск по поводу итогов выборов в штате Невада, заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл.

Кроме того, по его словам, есть люди, которые отмечены как проголосовавшие по почте, даже не получили бюллетень и заявили, что не голосовали вообще.(РИА Новости)