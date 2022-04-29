Самолет Airbus A350 канцлера Германии Олафа Шольца, летевший из Японии, вынужден был пересечь Северный полюс, чтобы обогнуть воздушное пространство России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

По данным агентства, воздушное судно «Курт Шумахер» пересекло полюс около 13.00 (14.00 мск), пересекло Аляску, а затем повернуло на запад и пролетело над Северным Ледовитым океаном, Финляндией и достигло Германии.

Весь путь занял у Airbus A350 примерно 13,5 часов — самолету пришлось преодолеть 12,3 тыс. км. Если бы воздушное судно летело через Китай и Россию, полет бы сократился на один час 20 минут. Отмечается, что полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

«Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются», — сказал командир самолета, капитан Люфтваффе Михаэль Вейерер, для которого подобный полет стал вторым — в 2013 году он летел с тогдашним министром иностранных дел Гидо Вестервелле, направлявшимся из Лаоса в Нью-Йорк, и это был кратчайший путь.

В феврале ЕС полностью закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с началом спецоперации РФ на Украине. В ответ Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран.