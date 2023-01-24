Канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных споров с союзниками.

Как пишет Spiegel, страны Запада, «судя по всему», это решение Берлина поддержат.

Bloomberg, в свою очередь, писал, что Германия планировала поддержать запрос Польши об отправке Украине роты танков завтра, 25 января.

Следом в немецком Бундестаге сообщили, что депутаты в среду, 25 января, рассмотрят вопрос о возможных поставках танков Leopard из Германии в Украину. Отмечается, что этот вопрос будут рассматриваться по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет «прекратить леопардовую блокаду федерального правительства» и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Всего, отмечает телеканал ABC News, 12 стран-участниц «Рамштайна» согласились на передачу около 100 немецких танков, в том числе Польша, Финляндия, Дания, Нидерланды и Испания.

Кроме того, появилась информация, что уже на этой неделе США могут объявить о передаче «значительного количества» боевых танков Abrams, несмотря на предостережения Пентагона, что эксплуатация этой техники якобы в условиях российско-украинской войны будет проблемной. (УНИАН)