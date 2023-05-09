Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на пленарной сессии в Европарламенте заявил, что следует частично отказаться от принципа единогласия в Евросоюзе при принятии внешнеполитических решений, заменив его принципом квалифицированного большинства. Его слова передает «Интерфакс».

«Надо принимать больше решений совета квалифицированным большинством», — указал политик.

По мнению Шольца, это касается международной и налоговой политики.

В свою очередь, депутаты Европарламента приветствовали аплодисментами данную инициативу.

Как пояснил германский канцлер, демократическую легитимность создают не стопроцентное единогласное одобрение всех решений, а поиск компромиссов, учитывающий интересы меньшинства.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступилаза изменение одного из фундаментальных принципов Евросоюза — принятия тех или иных решений только при согласии всех членов блока. По ее словам, ЕС больше не может допустить того, чтобы отдельные страны блокировали действия объединения.

Отметим, что чаще всего Венгрия блокирует антироссийские решения Европарламента.