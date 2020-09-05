Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал 5 сентября в интервью телеканалу «Россия 1» .

«У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений», — отметил министр в фрагменте интервью, показанном в программе «Вести в субботу». Шойгу рекомендовал всем пройти вакцинацию от коронавируса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавирусной инфекции. По словам столичного градоначальника, он чувствует себя хорошо, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад прививку от коронавируса также сделали глава

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