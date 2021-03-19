Ширин Меликова стала гостем онлайн-проекта Берлинского музея исламского искусства

Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова стала первым гостем онлайн-встречи «Тандем-диван» — нового проекта Берлинского музея исламского искусства, сообщает #.

Петер Хайн, модератор встречи Берлин-Баку, представил гостей. На встрече присутствовало около 70 специалистов и музейных работников по восточным коврам со всего мира, в основном из Германии.

Директор Берлинского музея исламского искусства Стефан Вебер пояснил присутствующим важное значение этой встречи.

Ширин Меликова рассказала собравшимся о ковре «Шамаха» Ширванской группы XVII века, отметив ряд интересных фактов об истории этого уникального дворцового ковра и семантике его узоров.

Анна Беселин, куратор по коврам Берлинского музея исламского искусства, подробно рассказала о ковре «Шамаха», хранившемся в этом же музее, его реставрации и исследованиях. Она провела сравнительный анализ произведений искусства, хранящихся в собраниях обоих музеев.





Встреча Берлин-Баку продолжилась общением Ширин Меликовой с присутствующими, среди которых были итальянский эксперт по коврам и коллекционер Стефано Ионеску, известный эксперт по коврам Альберто Боралеви, специалист-реставратор по ткани, вышивке и одежде Государственного художественного собрания Дрездена (Германия) Кристина Мюллер-Радлофф и другие специалисты. На встрече, вызвавшей большой интерес у участников, Ширин Меликова ответила на многочисленные вопросы, касающиеся азербайджанских ковров.