Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России из-за антироссийской политики Лондона, передает ТАСС.

«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в апреле, так как Великобритания ввела санкции против российского Газпромбанка.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила недружественным странам приемлемые и справедливые условия для оплаты газа в рублях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика не намерена отказываться от российских энергоресурсов (aif.ru).